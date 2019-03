Zettel-Trick beim HSV-Sieg gegen Fürth: So reagiert das Netz auf den Fehlwurf von Gotoku Sakai

Es scheint, als gäbe es beim Hamburger SV ein ungeschriebenes Gesetz. Trifft Aaron Hunt, kann der norddeutsche Zweitligist nicht verlieren. Am Montagabend war der Kapitän des HSV wieder zur Stelle. Im Fallen bugsierte er den Ball gegen Greuther Fürth in der 85. Minute ins Tor zum schmeichelhaften Sieg über die Franken. Vorher leistete sich HSV-Verteidiger Gotoku Sakai einen kleinen Aussetzer.

Nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Hee-Chan Hwang drückte HSV-Trainer Hannes Wolf seinem Verteidiger einen Zettel mit taktischen Anweisungen in die Hand. Sakai gab kurz ein paar Anweisungen und warf das Papier mit den wichtigen Hinweisen direkt vor die Trainerbank der Gäste. Fürths Co-Trainer Andre Mijatovic hob den Zettel auf und waf einen Blick auf den Zettel - am Ende ohne Erfolg. "Das sind Nebensächlichkeiten. Vielleicht nicht ganz so schlau, aber darauf kommt es am Ende nicht an", kommentierte Hunt die Aktion von Sakai. Über Mijatovic sagte der Matchwinner: "Das ist auf jeden Fall nett von ihm, er will den Platz sauber halten."