ZFC-Coach Heiko Weber will gegen den 1. FC Lok punkten

Meuselwitz/Leipzig. Der 1. FC Lok Leipzig ist in der Fußball-Regionalliga Nordost in Meuselwitz ein gern gesehener Gast. ZFC-Coach Heiko Weber meint vor dem Sonntagsderby in der Bluechip-Arena (13.30 Uhr): „Lok macht uns das Stadion voll – und ab und zu lassen sie auch Punkte hier.“ Siehe das 0:0 der Blau-Gelben in der Vorsaison.