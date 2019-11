ZFC Meuselwitz' Alexander Dartsch: „Weinis Tor war der Schlüssel zum Erfolg“

Alexander Dartsch (25) wurde im vom ZFC Meuselwitz 2:0 gewonnen Regionalligaspiel bei Chemie Leipzig in der 68. Minute für den Torschützen René Weinert eingewechselt und hatte sogar das 3:0 auf dem Fuß. Im SPORT BUZZER-Interview erzählt er über den Sieg.

Wie war die Stimmung in der Mannschaft, als Spiel auf Spiel trotz manch guter Leistung die Punkte ausblieben?

„Natürlich war sich jeder in der Mannschaft der Situation voll bewusst und unzufrieden mit den Resultaten. Und klar: Im Training ging es auch entsprechend ordentlich zur Sache. Da hat man sich auch mal gefetzt. Aber das gehört doch dazu. Ansonsten hat aber die Chemie im Team immer gestimmt. Wir wollten etwas holen und ziehen dafür an einem Strang. Siehe heute.“

Was hat in Leipzig den entscheidenden Ausschlag gegeben, dass sich der Erfolg einstellte?

„Weinis tolles Tor hat uns selbstverständlich voll in die Karten gespielt. Ja, man kann sogar sagen, dass dieser frühe Treffer so etwas, wie der Schlüssel zum Sieg war. Wir waren in Führung gegangen. Da laufen viele Dinge dann einfacher. Klar haben wir das dann auch gefeiert. Auch auf der Heimfahrt im Bus mit Musik und dem einen oder anderen Bierchen.“