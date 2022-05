ZFC Meuselwitz ballert sich mit Kantersieg bei Tasmania zum Klassenerhalt

Berlin. Das war in vielerlei Hinsicht ein Befreiungsschlag: Mit dem 6:0 bei Tasmania Berlin hat der ZFC Meuselwitz am Sonntagnachmittag nicht nur den Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga besiegelt. Endlich überzeugte das Team auch mal offensiv und schüttelte ein wenig vom Ruf der eigenen Harmlosigkeit ab. Speziell ein bislang eher glückloser Stürmer ließ es krachen.

