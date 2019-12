ZFC Meuselwitz beschenkt sich selber: Souveränes 2:0 gegen Halberstadt

Meuselwitz. Das Weihnachtsfest kann für den Fußball-Regionalligisten ZFC Meuselwitz kommen. Denn mit einem dann doch souveränen 2:0-Sieg im letzten Spiel des Jahres gegen Germania Halberstadt holten die Schützlinge von Heiko Weber am Sonnabend vor 354 Zuschauern die Zähler 22 bis 24 und setzten ihre Erfolgsserie fort. Denn seit nunmehr fünf Spielen ist Zipse nun ungeschlagen und holte aus denen elf Punkte.

In der unter der Leitung von Max Burda aus Berlin stehenden Partie gab es zu Beginn aber bei stürmisch-kalten wie nassem Wetter vorerst wenig Erwärmendes für die Fans.Die Germania agierte aus einer massiven Defensive heraus und lauerte auf Konterchancen. Gefälliger gegen den Ball war hingegen der ZFC unterwegs. Aber es blieb vorerst beim nur optischen Übergewicht.

Dabei hatte Halberstadts Trainer Sven Körner vor der Partie eine eindeutige Forderung aufgestellt: „Wir müssen in Meuselwitz entschlossener sein, werden unsere Chancen bekommen, die wir mutig nutzen müssen", meinte er vor der Partie.Ja, es gab auch entsprechende Gelegenheiten auf beiden Seiten. Doch die entsprangen zumeist aus den bekannten Standards. In Szene setzten sich da bei den Gästen beispielsweise Batikan Yilmaz oder bei den Gastgebern Sebastian Albert. Aber insgesamt plätscherte die Partie eher so dahin.