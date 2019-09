ZFC Meuselwitz erlebt bei Energie Cottbus späten K.O.

Cottbus. Drei Spiele in Folge hat Fußball-Regionalligist ZFC Meuselwitz eine ordentliche Leistung abgeliefert, stand aber nach dem Schlusspfiff immer mit leeren Händen da. „Wir müssen endlich wieder mal etwas mitnehmen, außer nur das Lob unserer Gegner“, forderte deshalb folgerichtig ZFC-Trainer Heiko Weber unter der Woche.

Leichte Punkte gibt es in der Lausitz beim Drittligaabsteiger FC Energie Cottbus aber beileibe nicht. Und ins Stadion der Freundschaft führte gestern die nächste Auswärtspartie der Meuselwitzer. Nun hatte der Ex-Bundesligist von Trainer Pele Wollitz alles andere, als einen geschmeidigen Saisonstart, was drei Niederlagen in dieser Spielzeit beweisen. Aber trotzdem war der ZFC in dieser Partie vor 5204 Zuschauern unter der Leitung von Schiedsrichter Philipp Kutscher der Außenseiter.

Knappe Halbzeitführung

Aber wie es in solchen Partien so ist: Der vermeintliche Underdog, sprich der ZFC, wuchs erst wieder einmal über sich hinaus und führte bis zur 81. Minute mit 2:0. Aber dann brach der ZFC regelrecht ein und kassierte noch drei Gegentore und verlor auch diese Partie mit 3:2. Zum Spiel: Ohne den gelbrot gesperrten Routinier Michael Rudolph gingen die Meuselwitzer in die Partie. Energie stand auch gleich ordentlich unter Strom und setzte die ersten klareren Akzente. So hatte Moritz Broschinski auf FCE-Seite in der fünften Minute die erste klare Chance, scheiterte aber aus spitzem Winkel am diesmal starken ZFC-Keeper Ruben Aulig.

Es dauerte sicher einige Minuten, ehe sich die Gäste auf das drangvolle Spiel der Hausherren besser einstellen konnten. Aber sie überstanden diese Phase schadlos. Dann wurden unter anderem Fabian Raithel, Paul Sahanek oder Danny Breitfelder sichtbar frecher und suchten ihrerseits die Offensive. Doch vorerst gingen diese Attacken vor dem Energetiker-Tor von Lennart Moser ins Leere. Zumindest bis zur 25. Minute, als Zipse erneut marschierte. Alexander Dartsch spielte von rechts hinüber auf Danny Breitfelder, der aus zentraler Position Moser zum 1:0 für den ZFC überwand. Die Partie wurde nun zu einem rassigen wie offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Auf Cottbusser Seite waren Dimitar Rangelow, Berkan Taz oder Tobias Eisenhuth kreuzgefährlich unterwegs, der ZFC hielt unter anderem mit Francesco Lubsch, Alexander Dartsch oder Fabian Stenzel dagegen. Es blieb aber beim 0:1 für den ZFC bis zur Pause.

Eine bittere Lehre für den ZFC

Im zweiten Durchgang erwartete man nun einen entfesselten Sturmlauf der Cottbuser, um die vierte Niederlage der Saison abzuwenden. Aber bei denen blieb der erst aus. Anders der ZFC, der in der 71. Minute sogar durch Alexander Dartsch auf 2:0 erhöhen konnte. Überraschend tauchte der in der Abwehr auf und konnte Keeper Moser überwinden. Der Drops gelutscht? Denkste. Die Energie tankte förmlich die zweite Energie für die zehn Schlussminuten. Erst erzielte in der 82. Minute Felix Brügmann per Kopf zum Anschluss aus vier Metern. Wäre immer noch ein Sieg für den ZFC. Gäb es da aber nicht diese Nachspielzeit, von denen der Schiri derer drei gab. In der 91 Minute erzielte Rangelov aus zentraler Position flach rechts unten zum Ausgleich. Und womit niemand mehr rechnen konnte: In der 93. Minute glückte Energie-Verteidiger Jan Koch aus dem Gewühl heraus sogar noch der 3:2-Siegtreffer.

„Das war heute ein für die Zuschauer sehr gutes Regionalligaspiel. In den ersten 20 Minuten hatten die Cottbuser mehr Druck gemacht, dann konnten wir die Partie zu unseren Gunsten drehen. Alle Spieler waren heute sehr gefordert. Aber in der Schlussphase haben die Hausherren nochmals richtig aufgedreht. Heute war das für uns eine Lehre, dass ein Spiel eben nicht nach 90 Minuten, sondern oftmals erst später beendet ist“, so Heiko Weber angefressen. Klaus-Dieter Wollitz: „Anfangs fehlte uns die notwendige Effizienz. Und beide Tore für den ZFC entsprangen Fehlern meines Teams und waren vermeidbar. Dann aber konnten wir in der Schlussphase das Spiel noch zu einem glücklichen Ende für uns drehen.“

ZFC Meuselwitz: Aulig - Albert (31. Moritz), Sahanek, Striezel, Bürger (62.Ernst) - Raithel, Reinhard - Lubsch, Stenzel - Dartsch, Breitfelder

