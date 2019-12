ZFC Meuselwitz hakt Grottenkick ab

Meuselwitz. Unglaublich wie die Zeit vergeht. Die Hinrunde der elften Regionalligasaison ist für den ZFC Meuselwitz nun schon wieder Geschichte. Mit 20 Punkten und einem Torverhältnis von 25:29 beschließt das Team von Heiko Weber die Halbserie auf dem zwölften Tabellenrang. Besser, als in mancher früheren Serie, als zur Halbzeit tiefer im Keller dümpelte. Aber in den gezeigten Leistungen noch immer zu wechselhaft, was so manchen eingeplanten Punkt unnötig kostete und eine noch bessere Platzierung rechtfertigen würde.

In diese Kategorie dürfte auch die letzte Hinrundenpartie vor Wochenfrist beim abgeschlagenen Schlusslicht Bischofswerdaer FV 08 fallen, die nur glücklich 2:2 endete, weil der schon 0:2 hinten liegende ZFC niemals aufsteckte und mit Andy Trübenbach und in letzter Sekunde der Nachspielzeit mit Sebastian Albert zwei erfolgreiche Knipser hatte.

Welcher ZFC-Keeper steht im Kasten?

Heiko Weber freute sich auf der Pressekonferenz nach Spielende in Bischofswerda zwar über den glücklichen Punktgewinn, zog aber sonst ein sehr kritisches Fazit das Auftreten seines Teams: „Mit der Leistung, die wir heute auf den Platz gebracht haben, ist es fast unmöglich, Punkte zu holen. Bischofswerda war klar besser und bei uns waren einige Spieler überhaupt nicht auf dem Platz, ja schienen regelrecht Angst zu haben. Das Spiel schien klar verloren zu sein. Und wenn wir uns unsere letzten vier Gegentore anschauen – das ist Wahnsinn, was unsere beiden Torhüter derzeit veranstalten“, so Weber deutlich. Ja – sowohl Ruben Aulig im Kasten gegen Babelsberg und dann Chris Kroner als weiterer Hüter gegen Bischofswerda agierten alles andere, als souverän und sahen bei den Gegentoren überhaupt nicht gut aus.

Wer steht aber jetzt am Sonntag im Tor in der ersten Rückrundenpartie beim FSV Union Fürstenwalde (Anpfiff 13.30 Uhr)? „Das werden wir noch entscheiden. Vielleicht Ruben?“ gab sich Weber noch bedeckt. Ansonsten aber war der Ärger mit ein paar Tagen Abstand verraucht: „Wir müssen arbeiten. Es bringt nichts, immer wieder über diese Leistung zu reden, weil man damit das Problem nur größer macht. Das 2:2 ist abgehakt, jetzt wollen wir in Fürstenwalde gewinnen.“ Bis auf Danny Breitfelder steht der Kader komplett zur Verfügung.