ZFC Meuselwitz holt Punkt in letzter Sekunde

Bischofswerda. Beim abgeschlagenen Tabellenletzten Punkte einzufahren, schien für Fußball-Regionalligisten ZFC Meuselwitz eine eher lösbare Aufgabe zu sein. Aber ZFC-Trainer Heiko Weber hatte schon zuvor gewarnt: „Wir sind nirgendwo der Favorit, siehe auch das 1:3 aus der Vorsaison“, meinte er warnend mit Blick auf eben jenes Resultat, mit denen seine Kicker in der zurückliegenden Spielzeit aus dem Sportpark an der Wesenitz beim Bischofswerdaer FV 08 heimgeschickt wurden.

Sonntagnachmittag sollte auf jeden Fall alles besser für die Meuselwitzer werden. Am Ende blieb wenigstens ein glücklicher Punkt. Dabei gaben zwei Siege in Folge aus den zurückliegenden zwei Spielen eigentlich das nötige Selbstbewusstsein für Zipse gegen den mit gerade acht Zählern im Tabellenkeller dümpelnden BFV 08.

Gäste begannen munter

Entsprechend munter begannen die Gäste die Partie bei sonnigem Winterwetter vor 200 Zuschauern unter Leitung von Schiedsrichter Philipp Kutscher. Nach einer ersten Abtastphase mit viel Bewegung im Mittelfeld zogen die Meuselwitzer dann auch das Tempo spürbar an und kamen beispielsweise durch René Weinert zu Chancen. Doch der Routinier verzog vor dem Tor von Mika Schneider und traf nur das Außennetz (22.).

Aber die Schiebocker waren spätestens jetzt hellwach. Schon eine Minute später plötzlich wie aus dem Nichts wurde Tim Kießling freigespielt, dribbelte aber ein wenig zu lang und verpasste den Abschluss. Und in der 25. Minute leistete sich Routinier Henrik Ernst gar fast ein Eigentor, als er nur haarscharf neben den eigenen Kasten köpfte. Dass die Partie in den folgenden Minuten ein wenig verflachte, täuscht jedoch nicht darüber hinweg, dass die Hausherren jetzt merklich mehr am Drücker waren. Und die machten dann auch ihr Führung, wenngleich die in der 37. Minute fast schon ein wenig kurios fiel: Eigentlich war Mattern nur zur Not als Abwehrspieler in die BFV-Offensive abgestellt. Aber bei einer eher harmlosen Flanke stieg er mit ZFC-Keeper Chris Kroner zur Kopfball auf. Und nickte mit dem Hinterkopf ins leere Meuselwitzer Tor zum 1:0.

ZFC in Halbzeit zwei wild entschlossen

Dabei blieb es bis zur Pause. Aus der kamen die Gäste wild entschlossen, doch Zählbares zu holen. Klar wankten die Bischofswerdaer angesichts dieses Offensivdrangs. Aber sie fielen nicht. Im Gegenteil. In der 65. Minute legten die Hausherren sogar zum 2:0 nach. Frank Zille bekam den Ball im Zentrum vor dem Tor, nachdem sich die Schiebocker ohne energisches Eingreifen der ZFC-Defensive den Ball mehrfach regelrecht zurecht gelegt hatten. Flach, mittig und gar nicht sehr scharf zog der Empfänger ab und traf. Und Kroner sah da nicht gut aus, lieb er das Leder doch durch die Beine kullern!

Was geht noch ZFC? Erst wirkte das Team regelrecht geschockt. Aber nur kurz. Um dann zu einer fast schon furiosen Aufholjagd förmlich aus dem Nichts zu starten. Erst war es Andy Trübenbach, der in der 75. Minute den Anschluss erzielte. Auf der rechten Seite war er durch, scheiterte im ersten Anlauf an Keeper Mika Schneider, war aber im Nachschuss erfolgreich.

Anschluss! Hier geht noch was! Aber erst in der Nachspielzeit und in allerletzter Sekunde: Sebastian Albert in der dritten Minute der Nachspielzeit, behielt einen kühlen Kopf. Nachdem der Ball erst vom Pfosten gesprungen war, zog der Routinier ab und das Leder ging durch die Beine von Dominic Meinel zum glücklichen 2:2. Danach war gleich Schluss.