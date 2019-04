ZFC Meuselwitz holt verdientes 1:1 gegen den BFC Dynamo 

Berlin. Die Anreise über 250 Kilometer in die Bundeshauptstadt Berlin hat sich am Freitag für die Regionalliga-Kicker des ZFC Meuselwitz gelohnt: Mit einem 1:1 beim BFC Dynamo kehrten die Schützlinge von Trainer Heiko Weber aus dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark zurück. Im Tor der Gäste stand in dieser Partie vor 561 Zuschauern übrigens für den verletzten Chris Kroner wieder Tom Pachulski, der eine sehr solide Leistung ablieferte. Lange herrschte Leerlauf. Aber Sekunden vor dem Halbzeitpfiff schlug es dann doch im Tor von ZFC-Keeper ein: Eine Ecke von Philip Schulz landete am langen Pfosten des ZFC und wurde nicht sauber geklärt. Kemal Atici war zur Stelle und stocherte das Leder zum 1:0 für den BFC ins Gehäuse.