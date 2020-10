ZFC Meuselwitz in Babelsberg: Mit Bier und Yoga gegen die Krise

„Es ging um einen Austausch weg vom Sportlichen. Wir haben Dinge aufgearbeitet. Es ist eine Mischung aus Ängste und Sorgen nehmen und den Kampfgeist stärken“, erklärt Gökkurt den nicht ganz alltäglichen Maßnahmenkatalog. Nach zwei Wochen Pause geht es am Freitag beim SV Babelsberg (Anstoß 19 Uhr) um immens wichtige Regionalliga -Punkte. Der ZFC steht seit sieben Spielen vergeblich an der Sieg-Haltestelle, ist auf Rang 17 abgedriftet. Und so bestanden die vergangenen 14 Tage natürlich nicht nur aus Ablenkung von der tabellarischen Talfahrt. „In der ersten Woche haben wir die Intensität im Training deutlich gehoben. Diese Woche haben wir uns die nötige Frische geholt. Wir arbeiten maximal akribisch, um aus unserer kleinen Krise heraus zu kommen.“

Dabei mangelt es nicht an Einsatzbereitschaft im Training, doch die zuletzt gegen Schlusslicht Halberstadt vorgebrachte Einstellung missfiel dem Coach ganz offensichtlich. „Das Spiel wurde nicht dem gerecht, wofür wir stehen. Wir müssen eine Schippe drauflegen, auch wenn es keine leichte Konstellation ist und der Druck steigt.“ Dabei sollte Babelsberg die passende Kragenweite für den ZFC tragen. Mit nur einem Punkt mehr rangiert das Team von Trainer Predrag Uzelac auf Platz 14. Die selbst ernannten „Kiezkicker“ waren im Gegensatz zu Meuselwitz am vergangenen Wochenende im Einsatz, erreichten per 4:1 bei Brandenburgligist Oranienburger FC das Viertelfinale im Landespokal. Dabei traf auch ein gewisser Daniel Frahn, jahrelanges Aushängeschild von RB Leipzig. Nach diversen Querelen kickt er wieder bei seinem alten Verein in Liga vier und ist mit vier Toren in neun Partien trotz seiner inzwischen 33 Jahre immer noch gemeingefährlich vorm Kasten.