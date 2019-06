ZFC Meuselwitz startet in die Testspiele

Die erste Vorbereitungswoche bei Fußball-Regionalligist ZFC Meuselwitz für die neue Saison neigt sich schon wieder dem Ende entgegen. Am Freitag und Samstag stehen nun die ersten beiden Testspiele für die neuformierte Mannschaft von Trainer Heiko Weber an.

Freitag Abend kommt es vor einer hoffentlich ansehnlichen Zuschauerkulisse zum traditionellen Stadtderby zwischen dem Kreisoberligisten FSV Meuselwitz sowie dem Regionalligisten ZFC. Angepfiffen wird die Partie um 18.30 Uhr im Stadion Penkwitzer Weg. Zweitrangig dürfte das Ergebnis sein, spielen die Gäste doch vier Ligen höher als der FSV, der in der erst vor zwei Wochen beendeten Spielzeit den achten Platz in der achten Liga belegte. Zuletzt fiel das Resultat zweistellig aus. Interessanter dürfte ohnehin sein, wie sich beim ZFC die Neuzugänge in das bestehende Team einfügen und welche Rolle sie dort einnehmen können.

Für das Publikum dürfte zudem spannend sein, wie viele Akteure aus der mittlerweile aufgelösten U23-Mannschaft des ZFC (Abmeldung aus der Thüringenliga) direkt zum Stadtrivalen gewechselt sind. „Auch wir haben in der Sommerpause versucht, unsere Mannschaft punktuell zu verstärken“, erklärte FSV-Präsident Christopher Köhler schon mal. Für seinen Verein ist die Partie wie stets eine besondere Herausforderung.

Köhler spricht von „besonderem Reiz“

„Viele unserer Spieler sind beim ZFC in ihrer Jugend ausgebildet worden und haben den fußballerischen Feinschliff auf der Glaserkuppe erhalten“, sagte Köhler: „Dazu kommt, dass wir seit vielen Jahren eng mit dem ZFC zusammenarbeiten. Daraus entsteht natürlich ein besonderer Reiz zu zeigen, was man kann.“

Das Spiel sei zwar ein Derby und der FSV wolle alles daransetzen, den Favoriten zumindest ein bisschen zu ärgern, im Mittelpunkt stehe aber der Spaß für die Akteure und die Fans. Köhler freut sich daher auf ein schönes Spiel und hofft natürlich auf ein besseres Ergebnis als im vorigen Jahr.

Als nächstes gegen Fahner Höhe

Für den Regionalligisten steht tags darauf bereits der nächste Test an. Für den ZFC geht es am Sonnabend wieder auf Reisen, diesmal aber über die Stadtgrenzen hinaus. Im Stadion Dachwig erwartet der FC An der Fahner Höhe die Meuselwitzer. Anpfiff beim in der vergangenen Thüringenliga-Saison auf Rang sechs eingekommenen Kontrahenten ist um 14 Uhr.

Bis zum Punktspielstart Ende Juli hat der FC noch vier weitere VorbereitungsBegegnungen geplant. Am 10. Juli geht es um 18 Uhr in Wintersdorf gegen den Oberligisten FC International Leipzig. Am 13. Juli wird Oberligist FC Kaan-Marienborn in Meuselwitz erwartet und am 17. Juli beim Oberligisten FC Einheit Rudolstadt gekickt. Die genauen Anstoßzeiten sind ebenso noch offen wie der Gegner, der noch für einen finalen Test am 20. oder 21. Juli gesucht wird.

