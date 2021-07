Bericht: Zinedine Zidane steht als Nachfolger von Frankreich-Trainer Didier Deschamps bereit

Steht der Nachfolger von Didier Deschamps schon fest? Der französische Nationaltrainer bleibt wohl nur noch bis nach der Weltmeisterschaft 2022 im Amt. Danach könnte Zinedine Zidane den Posten übernehmen. Wie die französische Zeitung L'Équipe berichtet, stehe der Ex-Trainer von Real Madrid schon für den Job als Chefcoach der Equipe Tricolore bereit. Zidane habe demnach Angebote aus England und dem nahen Osten bereits abgelehnt.

Anzeige

Deschamps ist seit 2012 im Amt, sein Vertrag läuft noch bis Ende 2022. Zidane hatte Ende Mai seinen Abschied von Real Madrid bekanntgegeben. Gleich dreimal in Serie (2016, 2017, 2018) gewann der 1972 in Marseille geborene Starcoach mit Real die Champions League. In der vergangenen Spielzeit holten die Königlichen aber keinen Titel.