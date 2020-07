Zidane lässt nach Real-Meisterschaft Zukunft offen: "Keiner weiß, was passieren wird"

"Keiner weiß, was passieren wird", sagte der 48-Jährige. "Also spreche ich nicht vom nächsten Jahr. Ich habe einen Vertrag und ich fühle mich hier wohl, mir gefällt, was ich tue." Der Kontrakt des in Marseille geborenen Weltmeisters von 1998 läuft noch bis 2022. So weit voraus will er jedoch noch nicht denken. "Der Fußball ändert sich von Tag zu Tag. Ich weiß nicht, was in Zukunft passieren wird. Ich bin hier, ich genieße es und wir werden sehen, wie lange es anhält."