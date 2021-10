Ziehl will keine Komplimente mehr: Havelse gegen Braunschweig vor 6.000 Zuschauern

Ein kurzer Handschlag von Eintracht-Trainer Michael Schiele nach dem Spiel würde Rüdiger Ziehl reichen. Mehr muss gar nicht sein. Bloß kein Schulterklopfen als Anerkennung für eine gute Leistung des TSV Havelse, denn das ging in der Vergangenheit meistens einher mit einer Niederlage für den Aufsteiger. „Ich finde es immer schlecht, wenn ich nach dem Spiel ein Kompliment vom gegnerischen Trainer bekomme“, sagt TSV-Trainer Ziehl vor dem Nachbarschaftsduell der 3. Liga gegen Eintracht Braunschweig am Sonntag (14 Uhr) in der HDI-Arena. „Mir würde am Sonntag ein unspektakuläres Spiel mit einem 1:0-Sieg absolut reichen.“

Zu den Dingen im Fußball, die schon mit dem Schlusspfiff nicht mehr sind als eine Randnotiz, gehörten auch die beiden Tore von Tobias Fölster bei der 3:5-Niederlage am vergangenen Montag beim SC Verl. Zwei Tore als Innenverteidiger, alle Achtung, das gelingt einem nicht allzu oft. Und doch wäre es dem Havelser Kapitän „lieber gewesen, wenn ich die Tore einem anderen hätte geben können und wir dafür gewonnen oder zumindest etwas mitgenommen hätten“, sagt Fölster. Drei Tore in einem Auswärtsspiel, das ist schon eine Hausnummer. Fünf Gegentore allerdings auch. „Uns fehlt die gesunde Mischung. Das, was wir vorne jetzt gut machen, machen wir hinten jetzt weniger gut. Die Gegentore fallen zu einfach, wir schenken sie dem Gegner“, sagt der 27-Jährige.