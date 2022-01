Ziel Bundesliga und Europa: Wie sich Dynamo Dresden für die Zukunft wappnen will

„Mussten unsere Strukturen und Prozesse dringend ändern“

„Wir müssen an mehr Standorten präsent sein“

Zusätzlich will die Sportgemeinschaft auch mit eigenen Shops in Einkaufszentren expandieren. „Wir müssen an mehr Standorten präsent sein. Heute leben wir nur von Einnahmen, die online oder stationär am Stadion erzielt werden“, berichtet Wehlend und kündigt an: „Ziel ist, dass man in einen neuen Dynamoshop zum Beispiel im Elbepark gehen kann und dort Fanartikel, Mitgliedschaft, Stadionführung und Tickets aus einer Hand bekommt.“ Zugleich will sich Dynamo aber auch mehr auf seine gesellschaftliche Verantwortung besinnen. Doch Fans müssen keine Sorge haben: Der Fußball wird weiterhin die zentrale Rolle spielen.