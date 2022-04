Tabellenziel einstellig: Schafft Chemie Leipzig in Fürstenwalde den vierten Sieg in Folge?

Die BSG Chemie hat das eigentliche Saisonziel „Klassenerhalt“ längst geschafft. Jetzt wollen die Leutzscher mehr: Am Ostersonntag (14 Uhr) einen Auswärtssieg in Fürstenwalde einfahren, einen einstelligen Tabellenplatz in der Regionalliga Nordost, am Donnerstag den FSV Zwickau schlagen und ins Finale des Sachsenpokals einziehen. Die Fans dürfen sich jedenfalls auf spannende Spiele freuen.