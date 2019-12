Zweites Saisonziel verpasst: So reagiert das Netz auf das Gladbach-Aus in der Europa League

Ein bisschen mussten sich die Spieler von Borussia Mönchengladbach nach der bitteren Europa-Cup-Schmach am Donnerstag fühlen wie ihre bisherige Gegner. Beim bitteren und völlig unnötigen 1:2 (1:1) gegen Basaksehir Istanbul im entscheidenden Gruppenspiel schlug das bisherige Last-Minute-Glück ins Gegenteil um. Das erstmalige Aus in einer Europa-League-Vorrunde war durch das Siegtor von Istanbuls Enzo Crivelli (90. Minute) erst spät perfekt. "Vielleicht hatten wir unser Glück in diesem Wettbewerb schon aufgebraucht", sagte Rechtsverteidiger Stefan Lainer.

Zuvor hatten die Gladbacher in der Europa League in Istanbul beim 1:1 und zweimal gegen den AS Rom (1:1 und 2:1) erst spät gepunktet. Zudem wurde der Bundesliga-Spitzenreiter gerade erst für seine Mentalität beim 2:1-Sieg durch Ramy Bensebainis Elfmetertor in der Nachspielzeit im Spitzenspiel gegen den FC Bayern München gefeiert. Und nun das. "Das war komplett unnötig", klagte Lainer und Patrick Herrmann meinte: "Das ist schwer in Worte zu fassen." Gegen die lange völlig ungefährlichen Türken war Gladbach klar besser und deutlich spielbestimmend. Mehr als die Führung von Marcus Thuram (33.) wollte aber einfach nicht gelingen, weil oftmals der entscheidende Pass vor dem Tor unsauber geriet. Dennoch war der Gruppensieg zum greifen nah, weil gleichzeitig AS Rom gegen Wolfsberg nur 2:2 spielte.

Last-Minute-Schock! Gladbach scheidet aus

Netzreaktionen: "Voller Fokus auf die Bundesliga"

"Wir haben ein Ziel verpasst. Das fühlt sich nicht gut an und ist eine Riesen-Enttäuschung", klagte Trainer Marco Rose, der mit seinem Team schon früh im DFB-Pokal an Borussia Dortmund gescheitert war. In beiden Wettbewerben war das Überwintern das Ziel. Dass es dazu nicht gereicht hat, verärgert ein paar Fans. Einige sehen die ausbleibende Dreifachbelastung aber auch positiv für den Kampf um die Meisterschaft.

Jetzt wird #Gladbach Meister? Ich sage: Die Chance ist da. Nicht zu unterschätzen, keine englischen Wochen in 2020 zu haben. Im Vergleich zu #FCB, #BVB, #RBL.

Andererseits: Wenn man plötzlich was zu verlieren hat (BL-Vorsprung), kann es ganz schnell um einen geschehen sein. #BMG — Patrick Strasser (@AZ_Strasser) December 12, 2019

DFB-Pokal und EL raus - bitter.



Es erhöht aber deutlich die Chancen auf die Meisterschaft #BMGbas #Bundesliga #gladbach — Nikolas Welling (@nikolas_welling) December 12, 2019

Passiert häufiger mal, dass ein überraschender Bundesliga-Überflieger dann für die Europa League auf einmal keine Motivation oder keine Kondition mehr hat. #Gladbach — Christoph Anheuser (@RC_KH) December 12, 2019

Gern würde ich ja ein wenig Schadenfreude über die peinliche #Gladbach -Niederlage in der #EL nach dem heroischen Sieg gegen Bayern versprühen, aber für den weitern Kampf um die Meisterschaft konnte den Fohlen eigentlich nichts besseres passieren.

#BMGIBFK — Tucker Case (@Tucker_Case) December 12, 2019

Auch wenn #Gladbach heute als bessere Mannschaft ausgeschieden ist, war das über sechs Spiele #EL-Gruppenphase einfach zu wenig. Schwer zu akzeptieren aber vielleicht weniger traumatisch als ein dramatisches Halbfinalaus in London. Jetzt voller Fokus auf die Bundesliga. #BMGIBFK — BökelBlog (@TheKrtn) December 12, 2019

Für uns hat sich Europa nur für diese Saison erledigt, für die Briten leider auf Jahre #Gladbach #EuropaLeague #UKElection — Rainer (@_allroy) December 12, 2019