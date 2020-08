Ziele, Transfers, Fans: So plant der FC Bayern München offenbar bis zum Jahr 2030

Aktuell schickt sich der FC Bayern München in der Champions League an, das nächste Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und eben der Königsklasse nach 2013 zu sichern. Die Welt des Rekordmeisters ist spätestens seit der Ernennung von Hansi Flick zum Cheftrainer wieder in Ordnung - und erfolgreich. Damit dies auch in den kommenden zehn Jahren so bleibt, haben die Bayern-Bosse um Aufsichtsratsmitglied Oliver Kahn und Klub-Präsident Herbert Hainer ein Konzeptpapier mit dem Titel "Strategie 2030" erstellt. Das berichtet die Sport Bild. Zentrale Punkte wie Titel-Vorgaben, die Transfer-Politik und Fannähe seien darin verankert.