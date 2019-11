Zieler, die Aogos und Renate Kind: Prominente Premieren auf der 96-Tribüne

Zum dritten Mal war Ina Aogo in der Arena, ihr Mann stand schließlich in der Anfangsformation. Trotz Dauerregens erschien die 30-Jährige elegant und top-geschminkt, aber ohne Re­gen­schirm oder Mütze. Und es gab gestern Abend eine Familienpremiere: „Unsere Tochter ist zum allerersten Mal hier in Hannover dabei“, so Ina Aogo, „sie soll ihrem Papa Glück bringen.“ Payten (3) erschien ganz in Rosa und fröhlich lächelnd.

Auch Waldemar Anton hatte Mütze auf, Schal um und dicke Daunenjacke statt Trikot an. Auch er gesperrt, auch bei dem Abwehrmann profitierte die ganze Familie davon. „Mama, Papa und meine Freundin, alle da“, so der 23-Jährige, „aber ich werde wohl zu angespannt sein, um mich wirklich um sie kümmern zu können.“

Renate Kind erscheint vor ihrem Mann

Und noch was passierte zum ersten Mal: Renate Kind, mit Freunden angereist, kam elf Minuten vor ihrem Martin in der Arena an. „Ich komme direkt von der Arbeit und wollte keine Zeit verschenken“, so der 75-jährige Profiboss, besondere Gegner-Gäste gab es ja auch nicht zu begrüßen: „Ich weiß gar nicht, ob ich Sandhausens Präsident überhaupt kenne.“ Wäre der getrennte Weg zum Stadion erfolgsgekrönt gewesen, kündigte Kind schon vorm Anpfiff an, „dass wir das dann öfter so machen. Für drei Punkte tue ich im Moment fast alles.“ Nun ja.