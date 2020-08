Auch Zieler läuft mit: 96-Profis absolvieren Laktattest im Erika-Fisch-Stadion

Hannover 96 steht in den Startlöchern für die Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison. Nachdem das Team bereits am Donnerstag erstmals nach der Sommerpause auf das Corona-Virus getestet wurde, hat Trainer Kenan Kocak die Mannschaft am Sonntagvormittag zum obligatorischen Laktattest gebeten. Am Montag werden Hendrik Weydandt, Genki Haraguchi und Co. das erste Mal auf dem Platz trainieren.