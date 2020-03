Zieler sucht Serien, Stürmer gründen WG: So verbringen die 96-Profis ihre Zeit in Quarantäne

Es wird ein bisschen laut werden für die Nachbarn. Die 96-Profis haben ihre Trainingspläne erhalten. Training ist dabei ein großes Wort. Die Spieler in Quarantäne dürfen sich nur in den eigenen vier Wänden oder im eigenen Garten fit halten. Schön ist das nicht. Wer ist schon gern eingesperrt, und dazu noch mit einem neuartigen Virus infiziert?

Horn und Hübers geht es gut

Die 96-Spieler, allesamt für 14 Tage in verordneter Quarantäne, versuchen, das Beste daraus zu machen. Die beste Nachricht bisher: Den beiden positiv getesteten Timo Hübers und Jannes Horn geht es gut. Sie zeigen keine Symptome. Horn grüßte in schwarz-weiß-grünen Farben, lachend und entspannt via Instagram aus der Quarantäne: „Danke für Eure Nachrichten. Mir geht’s super“.