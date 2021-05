Nach Zimmermann-Abgang zu 96: Wer wird neuer Trainer beim TSV Havelse?

Am Dienstag nach Pfingsten wird nach langer Zeit mal wieder ein Fußballspiel im Wilhelm-Langrehr-Stadion in Havelse angepfiffen werden. Doch das ist nicht das Einzige, was den Test zu einer besonderen Partie macht. Denn zu Gast ist dann der Ligakonkurrent VfV Borussia 06 Hildesheim mit Trainer Benjamin Duda. Anzeige Duda einer der aussichtsreichsten Kandidaten Gut möglich, dass Jan Zimmermann, noch Havelse-Coach und künftige Trainer von Hannover 96, dann seinen Nachfolger begrüßen wird. Zumindest ist der 32-jährige Duda einer der aussichtsreichsten Kandidaten für den frei gewordenen Job beim TSV.

Entscheidung auch ligaabhängig Die Entscheidung, wer nach dem Saisonende das Sagen an der Seitenlinie des TSV Havelse haben wird, hängt aber auch davon ab, in welcher Liga die Garbsener in der nächsten Saison spielen werden. Beim TSV geht man davon aus, dass der Spitzenreiter der Südstaffel am 12. und 19. Juni als Vertreter des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV) die beiden Relegationsspiele gegen den Bayern-Vertreter um den Aufstieg in die 3. Liga absolvieren wird. Allerdings hat sich der NFV noch immer nicht zu einer Entscheidung durchringen können. Sollten die Havelser die Relegation spielen und den Aufstieg schaffen, benötigt der neue TSV-Trainer für die 3. Liga eine Lizenz als Fußballlehrer. Zimmermann hat sie, Duda nicht. Würden die Havelser scheitern und in der Regionalliga bleiben, wäre der VfV-Coach ausreichend qualifiziert. Auch Zan ist offenbar im Rennen Doch Duda ist nicht der einzige Kandidat, unter anderem soll auch der Havelser U19-Coach Semir Zan, der jedoch genau wie Duda nur die ­A-Lizenz besitzt, Chancen haben. Ohnehin deutet viel darauf hin, dass der TSV erst einmal abwarten muss, in welcher Liga er in der nächsten Saison spielen wird, bis er die Trainerfrage endgültig klären kann. "Erreichen sportlicher Ziele klar im Vordergrund" „Aktuell steht das Erreichen unserer sportlichen Ziele klar im Vordergrund unserer Arbeit. Bis zum Saisonende werden wir die Nachfolge von Jan Zimmermann klären und eine Lösung präsentieren“, sagt Matthias Limbach, stellvertretender Liga-Geschäftsführer des TSV.

Auch Zimmermann ist involviert Involviert in die Trainersuche war bislang auch Zimmermann, der beim TSV auch Sportlicher Leiter ist. „Wir haben von Anfang an klare Ideen gehabt, wohin es gehen soll. Ich habe Vorgespräche geführt und Vorschläge gemacht. Die Entscheidung muss am Ende jedoch der Verein treffen“, sagt der 41-Jährige, für den intensive Wochen anstehen. Beim TSV Havelse wird er weiter das Training leiten und die Mannschaft auf die möglichen Relegationsspiele vorbereiten. Zudem ist Zimmermann auch schon in die Planungen für die kommende Zweitligasaison bei seinem neuen Arbeitgeber Hannover 96 eingebunden. Duda verlässt Hildesheim Genau wie Zimmermann wird auch Duda seinen aktuellen Verein zum Saisonende verlassen – und macht damit den Weg frei für ein mögliches Engagement beim TSV Havelse. Anfang der Woche teilte der 32-jährige Lehrer aus Peine dem Verein und der Mannschaft mit, dass er seinen auslaufenden Vertrag beim VfV 06 Hildesheim nicht verlängern wird.