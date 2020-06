"Zimmi" ist verstummt: ein Nachruf auf Reporter-Legende Gert Zimmermann

Dresden. Zuletzt war er ganz dünn geworden, die Stimme brüchig – der Krebs hatte ihn schwer gezeichnet. Doch Gert Zimmermann war keiner, der sich so leicht unterkriegen ließ. Der gebürtige Dresdner arbeitete einfach weiter, solange er noch etwas Kraft hatte. Die Prognosen der Ärzte waren nicht gut, seine Chancen gering, dem Unausweichlichen vielleicht doch noch einmal zu entwischen. Aber „Zimmi“ blieb am Mikrofon, solange er es noch halten konnte. In die Hand nehmen kann er es nun nicht mehr, denn die Reporter-Legende aus Elbflorenz ist für immer verstummt.

Stadionsprecher bei Schwarz-Gelb

Das Mikro – ob an der Plattentheke, auf der Stadiontribüne oder ganz dicht dran unten an Spielern und Offiziellen – hatte er immer dabei. Es war sein Zauberstab. Mit ihm heizte er den Leuten als Schallplattenunterhalter in der DDR und später als Sportreporter ein. Das Mikro wurde bei ihm nie kalt, denn die Worte gingen ihm nie aus. „Zimmi“ war schlagfertig, forsch, originell und zugleich bewandert im Fußball, in der Musik und auch in der Politik. Er war schon in jungen Jahren ein kritischer Geist, verfolgte ein Radio-Volontariat beim Sender Dresden nicht weiter, als er in die SED eintreten sollte. Auf die Partei pfiff er, stattdessen kellnerte er und lernte im Hotel „Newa“ die Dynamo-Größen auch persönlich kennen, schloss enge Freundschaften wie die mit Reinhard Häfner.

Gert Zimmermann (Mitte) im Hotel "Newa" mit Klaus Sammer (r.). © Archiv

Als 1973 im Europapokal die Bayern wenige Stunden im von der Stasi verwanzten „Newa“ Pause machten, wurde Zimmermann aber kurzerhand aus dem Dienstplan entfernt. Als er sich beim Direktor beschwerte und darauf verwies, er sei doch der einzige Kellner mit Ahnung vom Fußball, der mit den Bayern reden könne, erklärte ihm der ehrenwerte Genosse, genau deswegen habe er an diesem Abend Hausverbot.

Als sich die Gelegenheit bot, für die „Union“ von Dynamo-Spielen zu schreiben, da griff er sofort zu und hatte neben seinen Engagements als Diskjockey nun noch einen zweiten Nebenjob. Ein dritter folgte, als er als Stadionsprecher bei Dynamo anheuerte und mithalf, 1988 für Häfner das erste Abschiedsspiel für einen Fußballstar in der DDR zu organisieren. Zimmermann war auch mittendrin, als es die Stadionshows bei Dynamo gab. Er lotste haufenweise Promis ins Stadion, einmal sogar einen Elefanten vom Zirkus Busch. Und als 1990 Dynamos letzter Meistertitel in Gefahr geriet, sagte er im Stadion durch, der FCK führe zur Halbzeit 2:0 gegen Magdeburg, dabei stand es an der Fischerwiese noch 0:0. Aber Dynamo lag gegen Lok zur Pause 0:1 hinten und sollte endlich zu stürmen anfangen. Der Plan ging auf, Trainer Häfner ließ die Seinen von der Leine – und Dynamo siegte 3:1. So war Karl-Marx-Stadts Sieg nichts mehr wert, Hans Meyer wartet noch heute auf seinen ersten Meistertitel.

DURCHKLICKEN: Ein Blick in die Dynamo-Geschichte 20. September 1967 - erstes Europapokalspiel der SG Dynamo Dresden gegen die Glasgow Rangers. Austragungsort war das Steyer-Stadion. (@ Archiv Dresdner Fußball-Museum) ©

Zimmermanns feines Gespür für den Moment, seine Entertainer-Qualitäten und sein Fachwissen waren nach der Wende so gefragt, dass er doch noch beim Rundfunk landete und für Jahrzehnte eine der Stimmen des MDR wurde. Seine Reportagen wurden legendär, seine Sprüche sind unvergessen – jeder weiß, wer 1993 beim Elfmeterschießen gegen Leverkusen „wie Lenin auf dem Roten Platz“ im Tor stehen blieb. An Stanislaw Tschertschessows Heldenstatus hat auch „Zimmi“ eine Aktie.

Immer mutig, immer direkt

Mit echten Finanzpapieren hatte er indes kein Glück. Da musste er lange kämpfen, um sich davon zu erholen, dass sein Vertrauen einmal missbraucht wurde. „Zimmi“ hat auch diesen Kampf gewonnen – und sich rausgearbeitet aus dem Schlamassel. Umso mehr hat es ihn gewurmt, wenn bei Dynamo immer wieder Millionen an windige Typen verloren gingen. Trotzdem hat er immer wieder geholfen, Spenden eingesammelt für einen Grabstein von Walter Fritzsch, der schon fast vergessen war. Mit Reiner Calmund hat er 2002 für die Flutopfer eine Riesenparty im RHS organisiert, viele andere Projekte angeschoben. Mit dem TV-Journalisten Uwe Karte hat er Dynamo-Bücher geschrieben, die auch die Generation Smartphone dringend lesen sollte, wenn sie über die Schwarz-Gelben Bescheid wissen will.

Gert Zimmermann als Kellner im Hotel "Newa". Hier knüpfte er Kontakte zu Dynamo-Größen. © Archiv