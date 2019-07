Überraschende Abreise: Zinedine Zidane verlässt Trainingslager von Real Madrid

Zinedine Zidane wird Real Madrid vorerst im Trainingslager im kanadischen Montreal fehlen. Der 47 Jahre alte Übungsleiter des spanischen Spitzenvereins ist am Freitag überraschend abgereist. Real Madrid veröffentlichte dazu eine offizielle Mitteilung und schrieb von „persönlichen Gründen“, die Zidane an einem weiteren Aufenthalt in Montreal hindern würden. Genauere Angaben zum Grund der Zidane-Abreise machte Real nicht.

Real Madrid ohne Zidane gegen den FC Bayern?

Das Training der Königlichen wird in Zidanes Abwesenheit bis zur Rückkehr des etatmäßigen Chefs David Bettoni leiten. Damit könnte Bettoni auch am 21. Juli beim Testspiel gegen den FC Bayern München an der Seitenlinie stehen.

Zidane folgte im März 2019 überraschend auf Santiago Solari, der mit der Mannschaft sensationell in der Champions League an Ajax Amsterdam gescheitert war. Im Mai 2018 war Zidane nach dem Sieg in der Champions League noch zurückgetreten. _Der Erfolgstrainer besitzt einen Vertrag bis 2022._

