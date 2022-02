Bericht: Zidane soll Pochettino-Nachfolger als PSG-Trainer werden – Ablösung spätestens im Sommer

Bereits im November des vergangenen Jahres hatte Pochettino zunehmender Kritik an seiner Position gegenübergestanden. Die französische Zeitung Le Parisien hatte von Gesprächen zwischen PSG-Verantwortlichen und Zidane berichtet. Vereinspräsident Nasser Al-Khelaifi hatte im Anschluss jedoch jeglichen Kontakt zu Zidane wegen eines möglichen Engagements in der französischen Hauptstadt bestritten . "Wir haben null Kontakt, auch wenn er ein Top-Trainer ist", so Al-Khelaifi, der im gleichen Zug noch den Rücken Pochettinos gestärkt hatte.

Mit dem überraschenden K.o. im Pokal dürften die Argumente für Pochettino, der im Januar 2021 als Nachfolger des entlassenen Thomas Tuchel übernommen und in der vergangenen Saison bereits die Meisterschaft verpasst hatte, nicht gerade mehr geworden sein. Trotz der souveränen Tabellenführung in der Ligue 1 mit neun Punkten vor dem ärgsten Verfolger aus Nizza könne die laufende Spielzeit – so heißt es weiter – lediglich durch den Gewinn der Champions League gerettet werden. Dort trifft das Starensemble um Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé und Co. im Achtelfinale (15. Februar/9. März)ausgerechnet auf den spanischen Rekordmeister und Ex-Zidane-Klub Real Madrid.