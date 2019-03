Die Kaderplanung bei Real Madrid ist in vollem Gange! Die "Königlichen" hatten am Montag offiziell die sofortige Verpflichtung ihres Ex-Coaches Zinedine Zidane bekannt gegeben. Bereits jetzt fängt der Franzose mit der Planung für die kommende Saison 2019/20 und das Transfer-Fenster im Sommer an - auf seinem Wunschzettel stehen dabei große Namen. Der SPORTBUZZER zeigt, wer beim spanischen Rekordmeister in die Kaderplanung einbezogen wird und wer auf der Transferliste von Zidane ganz oben steht.