Trauer bei Real Madrid: Bruder von Trainer Zinedine Zidane ist gestorben

Die Familie Zidane trauert um Farid Zidane. Der Bruder des Trainers von Real Madrid ist gestorben. Die traurige Nachricht verkündete der Klub per offizieller Mitteilung. Zinedine Zidane, der aus dem Trainingslager der Königlichen in Montreal am Freitag "aus persönlichen Gründen" abgereist war, unterstützt die Familie in Europa aktuell in den schweren Stunden. Zu Ehren von Farid Zidane hielt die Mannschaft in Kanada eine Schweigeminute vor dem Training ab. Farid, der sieben Jahre älter als Zinedine war, starb im Alter von 54 Jahren.

Zinedine Zidane: Abreise aus Real-Trainingslager wegen Bruder

Zuvor hatte die spanische Digital-Zeitung Okdiario berichtet, warum Zidane keine Sekunde mit seiner Abreise aus Kanada gezögert hatte. So habe Zidane laut dem Bericht während des Trainings in Kanada erfahren, dass sein Bruder krank sei. Der Weltmeister von 1998 mit Frankreich habe dann sofort seine Sachen gepackt und sei nach Europa zurückgeflogen, um bei der Familie zu sein. Wann Zinedine Zidane zu Real Madrid nach Nordamerika zurückfliegt, ist noch offen. Der spanische Erstligist beginnt das Vorbereitungsturnier "International Champions Cup" am 21. Juli mit einem Spiel in Houston gegen den FC Bayern.

Das Training der Königlichen wird in der Abwesenheit des 47-Jährigen bis zur Rückkehr des etatmäßigen Chefs David Bettoni leiten. Der Co-Trainer bereitet die Superstar-Truppe damit auf die kommenden Auftritte vor.

Zidane folgte im März 2019 überraschend auf Santiago Solari, der mit der Mannschaft sensationell in der Champions League an Ajax Amsterdam gescheitert war. Knapp ein Jahr vorher war Zidane nach dem Sieg in der Champions League im Mai 2018 noch zurückgetreten. Der Erfolgstrainer besitzt einen Vertrag bis 2022.

