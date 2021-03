Zittersieg trotz Chancenwucher: Mainz bezwingt Hoffenheim und springt aus den Abstiegsrängen

Das könnte ein ganz wichtiger Sieg auf dem Weg zum Klassenerhalt werden: Der 1. FSV Mainz 05 hat bei der TSG Hoffenheim einen hochverdienten Auswärtssieg gelandet. Das 2:1 (2:1) in der Sinsheimer PreZero Arena geriet trotz eines Blitzstarts der Rheinhessen und einer anschließenden Chancenwucher zu einem Zittersieg für die formstarke Mannschaft von Trainer Bo Svensson, die zahlreiche Top-Möglichkeiten liegen ließ. Robert Glatzel, der bei seinem Startelf-Debüt bereits nach 27 Sekunden die Führung erzielte, sowie Dominik Kohr (41.) erzielten die Treffer für die Mainzer, die mit dem Dreier vom 17. auf den 14. Platz sprangen, der am Saisonende zur Rettung verhelfen würde; Ilhas Bebou (39.) markierte den zwischenzeitlichen Ausgleich für Hoffenheim, das insgesamt enttäuschte und weiterhin Elfter bleibt.

Die Mainzer legten los wie die vielzitierte Feuerwehr - und belohnten sich bereits nach 27 Sekunden: Hoffenheims Bayern-Leihgabe Chris Richards leistete sich im Spielaufbau einen Aussetzer, verlor den Ball an den heraneilenden Robert Glatzel, der TSG-Keeper Oliver Baumann keine Abwehrchance ließ. Ein Blitz-Tor zum Startelf-Debüt, das allerdings nicht der schnellste Treffer der Mainzer Bundesliga-Geschichte war - der gelang Mohamed Zidan am 4. Februar 2006 beim 2:4 in Bremen bereits nach 17 Sekunden.