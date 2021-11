Zittersieg gegen Arnheim: Debüt von Antonio Conte als Tottenham-Trainer geglückt

Turbulenter Einstand für Antonio Conte als Trainer der Tottenham Hotspur: Im ersten Spiel unter dem Italiener haben die Spurs am Donnerstagabend in der UEFA Conference League eine knappe 3:2-Führung gegen Vitesse Arnheim zwischenzeitlich in Unterzahl über die Zeit gebracht. Nach früher 3:0-Führung durch Heung-min Son (14.), Lucas Moura (22.) und Jacob Rasmussen (28., Eigentor) konnten die Gäste durch Rasmussen (32.) und Matus Bero (39.) noch einmal bis auf einen Treffer herankommen. Tottenham sicherte sich aber – nach Platzverweisen auf beiden Seiten – die drei Punkte und wahrte so die Chancen auf den Gruppensieg. Anzeige

Die Spurs kamen furios in die Partie. In kaum veränderter Mannschaft im Vergleich zum 0:3 gegen Manchester United am Wochenende schien es früh, als würde sich die Conte-Elf den Frust der schwierigen letzten Wochen von der Seele spielen wollen. Wie schon unter Nuno Espirito-Santo und davor unter José Mourinho erzielte Son den ersten Treffer unter dem neuen Coach: Nach pariertem Schuss von Lucas Moura stocherte Son den Abpraller rein (14.). Nach schöner Kombination schickte Kapitän Harry Kane dann wenig später den Brasilianer selbst, der auf 2:0 erhöhte (22.). Und zu allem Übel lenkte Arnheims Rasmussen dann auch noch eine Flanke ins eigene Tor (28.).