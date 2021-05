Zittersieg gegen Spandau: Waspo 98 kann sich am Sonntag den Titel holen

Die Bundesliga-Wasserballer von Waspo 98 haben das zweite Spiel der Finalserie bei den WF Spandau 04 mit 9:8 (1:2, 3:0, 0:2, 5:4). Damit steht es 2:0. Am Sonntag geht es in der Schöneberger Schwimmhalle weiter, Waspo greift um 14 Uhr nach dem Titel. Es wäre die erste gelungene Titelverteidigung für Hannover. "Wir sind einfach besser besetzt. Jorn Winkelhorst und Petar Muslim haben zur richtigen Zeit zugeschlagen. Das dies möglich war, lag nur an einer überaus gut agierenden Defensive mit einem sehr starkem Moritz Schenkel", resümierte Waspo-Coach Karsten Seehafer.

Nach dem 12:6 für Waspo im ersten Vergleich in Hannover war es diesmal deutlich enger. Waspo ging zwar durch Darko Brguljan in Führung, der Pokalsieger schlug aber zweifach zurück. Im zweiten Abschnitt glückte Fynn Schütze ein Doppelschlag zum 3:2 für den Titelverteidiger. Ivan Nagaev erhöhte auf den Halbzeitstand von 4:2.