Emotionale Rede von Ibrahimovic: "Ich bin Zlatan, auch wenn ich nicht jedes Spiel gewonnen habe"

Für seine Auftritte beim alljährlichen Musikfest im Ariston-Theater in der Küstenstadt in Ligurien bekam Ibrahimovic in den Medien viel Lob. Musikalisch gewann die römische Rockband Maneskin den Wettbewerb. Beim AC Mailand muss der Fußballer wegen einer Verletzung gerade pausieren. Der Schwede steht seit Anfang 2020 zum zweiten Mal in seiner Karriere bei den Rosseneri unter Vertrag. Der Klub ist aktuell hinter Stadtrivale Inter Tabellenzweiter in der italienischen Serie A. Ibrahimovic kam in der laufenden Saison in 14 von 26 möglichen Punktspielen zum Einsatz und erzielte dabei 14 Treffer.