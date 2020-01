Stürmer-Star Zlatan Ibrahimovic bei AC Mailand angekommen: "Endlich bin ich da"

Der ehemalige schwedische Nationalstürmer Zlatan Ibrahimovic will seinem früheren Klub AC Mailand wieder zu altem Ruhm verhelfen . "Hier ist mein Zuhause, endlich bin ich da" , sagte der mittlerweile 38-Jährige bei seiner Ankunft in Mailand am Donnerstag. Er wolle die Fans im Mailänder San-Siro-Stadion wieder zum Jubeln bringen . Milan steht derzeit nur auf Rang elf der Serie A . Der ehemalige schwedische Nationalspieler unterschreibt bei den Mailändern einen Vertrag über sechs Monate bis zum Saisonende mit der Option auf eine weitere Spielzeit.

Bereits von 2010 bis 2012 hatte "Ibrakadabra" in Mailand gespielt und mit den Rossoneri einen seiner vier italienischen Titel gewonnen. Der Stürmer hatte Mitte November nach zwei Spielzeiten den amerikanischen MLS-Teilnehmer Los Angeles Galaxy verlassen . Dort war er zum Ende seiner Zeit durch Wortgefechte mit gegenerischen Fans und herrablassenden Äußerungen über den Stellenwert der Liga in die Schlagzeilen geraten .

Wechseltheater um Ibrahimovic

Mit seiner polarisierenden, selbstbewussten Art in der Öffentlichkeit aufzutreten hatte Ibrahimovic auch immer wieder die Gerüchte über seine nächste Station als Spieler angeheizt. So hatte er per Instagram für eine kurze Zeit alle in dem Glauben gelassen, er würde nach Spanien wechseln, obwohl zuvor Gespräche mit dem SSC Neapel bekannt wurden und auch der FC Bologna aus Italien Interesse bekundete. Dann wiederum schaltete sich ein australischer Erstligist in das Geschehen ein. Zum Jahresende wurde dann aber seine Rückkehr nach Mailand bekannt.