AC Mailand: Zlatan Ibrahimovic fit für den Serie-A-Restart? Schweden-Star erholt sich gut

Der schwedische Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic hat sich eineinhalb Wochen nach seiner Muskelverletzung an der rechten Wade einer Kontrolluntersuchung unterzogen. Seine Genesung schreite gut voran, und es gebe keine Komplikationen, teilte sein Verein AC Mailand am Donnerstag mit. In etwa zehn Tagen werde es eine neue Kontrolle geben.