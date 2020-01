Zlatan Ibrahimovic feiert Tor-Debüt: AC Mailand siegt gegen Cagliari Calcio

Superstar Zlatan Ibrahimovic hat in seinem zweiten Spiel nach der Rückkehr zu AC Mailand sein erstes Tor erzielt. Der 38-Jährige traf beim 2:0 (0:0)-Sieg bei Cagliari Calcio am Samstag mit einem Linksschuss ins lange Eck zum Endstand (64.). Das erste Tor hatte Rafael Leao (46.) erzielt. Mailand rückte durch den Sieg zumindest vorübergehend auf Platz acht in der Tabelle vor.