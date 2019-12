Mögliche Rückkehr von Zlatan Ibrahimovic zum AC Mailand: Das sagt Sportdirektor Massara

Wohin wechselt Zlatan Ibrahimovic?

Nachdem der Schwede seinen Vertrag in der USA bei MLS-Klub Los Angeles Galaxy zum Jahresende auslaufen lässt, wurde der 38-Jährige schon mit so einigen Vereinen in Verbindung gebracht. So gut wie immer in der Verlosung der angeblich interessierten Klubs war bislang der AC Mailand. Nun hat sich Sportdirektor Frederic Massara bei Sky Sport Italia zu Wort gemeldet. Dort erklärte er, dass es keinen neuen Stand bei Ibrahimovic gäbe. "Er ist auf dem Markt. Aber es gibt keine Neuigkeiten zu Ibrahimovic, da wir derzeit nicht verhandeln."