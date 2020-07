Zlatan Ibrahimovic leitet Wende ein: AC Mailand dreht Spiel gegen Juventus Turin

AC Mailand hat das Duell der Top-Stars zwischen Zlatan Ibrahimovic und Cristiano Ronaldo für sich entschieden. Milan setzte sich am Dienstagabend in einer spektakulären Partie nach 0:2-Rückstand noch mit 4:2 (0:0) gegen den Tabellenführer der Serie A durch. Adrien Rabiot (47. Minute) und Ronaldo (53.) hatten Juventus Turin nach der Pause in Führung geschossen, doch Ibrahimovic (62./Handelfmeter), Franck Kessié auf Zuspiel des schwedischen Top-Stürmers (66.), Rafael Leao (67.) und der frühere Frankfurter Bundesliga-Profi Ante Rebic (80.) drehten die Begegnung noch zugunsten der Gastgeber.