Nach Schweden-Comeback: Uli Hoeneß erklärt gescheiterten Bayern-Transfer von Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic hält, was er verspricht. In seiner ihm typischen Bescheidenheit hatte er schon das Comeback in der schwedischen Nationalmannschaft als "Die Rückkehr von Gott" angekündigt. Und auch nach dem 1:0 gegen Georgien zog der 39 Jahre alte Ausnahmestürmer einen bemerkenswerten Vergleich: Er krönte sich zum neuen König der Schweden - bei Twitter mit einem Foto eines lachenden und sich freuenden Ibrahimovic. Drüber stand nicht viel, aber es war klar, was gemeint war: "Carl XVII Guztaf". Der tatsächliche König von Schweden ist Carl XVI Gustaf und 74 Jahre alt. Ibrahimovic, 39 Jahre alt, erweiterte also einfach die Zahl - 17 statt 16 - und statt des s kam ein z - für Zlatan

