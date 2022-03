Schweden-Star Ibrahimovic vor Playoff-Finale: "Werde spielen, bis ich jemanden sehe, der besser ist als ich"

Zlatan Ibrahimovic ist mit seinen 40 Jahren einer der ältesten aktiven Profis im europäischen Spitzenfußball. Sollte sich sein Heimatland Schweden für die Winter-WM qualifizieren (und er im Aufgebot stehen), würde der Stürmer mit dann 41 in Katar auflaufen. Der bis dato älteste WM-Spieler war Essam El-Hadary mit 45 Jahren und 161 Tagen bei der Weltmeisterschaft 2018, während Kamerun-Legende Roger Milla bei der WM 1994 im Alter von 42 Jahren und 39 Tagen als ältester Torschütze in die Geschichte einging. Für Ibrahimovic ist ein Karriereende aktuell kein Thema, wie er gegenüber UEFA.com verraten hat. "Ich werde so lange weiterspielen, bis jemand kommt, der besser ist als ich", erklärte der Profi des AC Mailand.

