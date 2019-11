Superstar Zlatan Ibrahimovic kauft Klubanteile - Ziel: Bester Verein Skandinaviens

Schwedens Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic hat sich beim Stockholmer Erstliga-Klub Hammarby IF eingekauft. Der 38-Jährige übernehme vom US-Konzern Anschutz Entertainment Group (AEG) die Hälfte der Anteile am Unternehmen AEG Sweden, was mit sich bringe, dass er Anteilseigner an Hammarbys Fußballsparte werde, teilte der Verein am Mittwoch mit. Ibrahimovic gehört damit nun ein knappes Viertel der Anteile des Klubs, der in dieser Saison in der schwedischen Liga Allsvenskan Platz drei erreicht hatte und somit im nächsten Jahr in der Qualifikation zur Europa League dabei sein wird.