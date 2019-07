Dreierpack von "Ferrari" Zlatan Ibrahimovic: Superstar entscheidet LA-Derby im Alleingang

Er ist für seine große Klappe bekannt - liefert aber immer wieder auch überragende Leistungen. Zlatan Ibrahimovic hat seine Kritiker in der Nacht auf Samstag einmal mehr Lügen gestraft und seinen Klub Los Angeles Galaxy im Alleingang zum Derbysieg gegen LAFC geschossen. Der Schwede, der bei erlesenen Klubs wie Inter Mailand, Juventus Turin, PSG, FC Barcelona oder Manchester United eine Weltkarriere hinlegte, lief beim 3:2 (1:1) gegen den Tabellenführer der Division regelrecht heiß.

Ibrahimovic war im Spitzenspiel zwischen dem Zweiten und dem Leader der Western Conference der Mann des Spiels und schoss alle drei Tore (!) für seine Mannschaft. Beinahe stiel Ex-Arsenal-Star Carlos Vela dem Schweden jedoch die Show. Der 29-Jährige, der sich mit "Ibra" gerade ein Privatduell um die Krone des besten MLS-Spielers lieferte (Ibrahimovic: "Carlos Vela spielt in der MLS und ist mit 29 in seiner Blütezeit. Als ich 29 war, wo war ich?") legte in der vierten Minute vor, als er den Gast per Elfmeter in Führung schoss. Ibrahimovic konterte nicht minder schlagfertig als in seinen Interviews und glich nur vier Minuten später aus.

Ibrahimovic liefert nach Sprüche-Feuerwerk ab

Und damit nicht genug: Ibrahimovic, der sich kürzlich als Ferrari in einer Liga voller Fiats bezeichnete, erwies sich als exakt der MVP, der er immer wieder zu sein vorgibt. Kurz nach Wiederanpfiff köpfte der mittlerweile 37-Jährige das 2:1 (56.) für die Gastgeber, in der 70. Minute krönte er eine perfekte Leistung mit seinem dritten Tor. Vela kam tief in der Nachspielzeit nur noch zum Anschlusstreffer für LAFC, der jedoch keinen Punktgewinn mehr bedeutete. "Der Ferrari hatte heute viel im Tank. Es war ein gutes Spiel, auch wenn wir hinten raus noch das Tor kassiert haben", sagte Ibrahimovic nach dem Spiel.

Die Galaxy-Fans feierten Ibrahimovic, der seine Karriere in Schweden ausklingen lassen will, mit "MVP! MVP!"-Gesängen und der Klub kommentierte mit Blick auf die Aussagen über die MLS im Allgemeinen und Carlos Vela im Speziellen via Twitter: "If you talk the talk, you gotta walk the walk." Zu deutsch: Wer mitreden will, muss liefern. Und das gelingt Ibrahimovic immer wieder. Allerdings: Tabellenführer bleibt LAFC - und zwar mit einem satten Vorsprung...

