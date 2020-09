Milan-"Oldie" Ibrahimovic tönt nach Doppelpack: "...dann hätte ich noch zwei Tore mehr geschossen"

Dass er es auch mit 38 Jahren noch immer kann, bewies Zlatan Ibrahimovic gerade erst wieder am Montagabend. Beim 2:0-Sieg seines Klubs AC Mailand gegen den FC Bologna traf der Schwede doppelt (35., 50./Foulelfmeter). Es waren seine Serie-A-Karrieretreffer 133 und 134. Ein drittes Tor blieb ihm in der 63. Minute verwehrt, als er den Ball freistehend über das Tor schoss. Damit hat Ibrahimovic in 23 Erstliga-Saisons in seiner Karriere getroffen.

Nach seiner Gala zeigte sich der Superstar auch vor den Kameras redselig. "Ich bin gut in Form. Wir haben gewonnen und ich hätte noch häufiger treffen können", sagte er bei Sky Sport Italia: "Wenn ich 20 Jahre alt wäre, dann hätte ich noch zwei Tore mehr geschossen."