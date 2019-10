Wechsel nach Spanien? Zlatan Ibrahimovic heizt mit Instagram-Botschaft Gerüchte an

Schwedens Superstar Zlatan Ibrahimovic hat die Spekulationen um einen möglichen Wechsel zurück nach Europa mit einer kryptischen Instagram-Botschaft angeheizt. "Hola España, wisst ihr was? Ich komme zurück!", sagte der 38 Jahre alte Stürmer am Dienstag in einer kurzen Videosequenz auf seiner Instagram-Seite. Ob er damit auf einen Wechsel zu einem Klub in der spanischen Primera Division anspielte, blieb zunächst unklar. In der Vergangenheit hat sich der Schwede immer wieder geheimnisvoll in den sozialen Medien geäußert - manchmal bloß zu Werbezwecken für einen seiner Sponsoren.