Ibrahimovic in MLS-Playoffs schon raus: LA Galaxy scheitert im Derby an Los Angeles FC

Schock für den Superstar: Zlatan Ibrahimovic hat in seinem möglicherweise letzten Spiel für LA Galaxy den Einzug ins Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen Major League Soccer verpasst. Das Team verlor am Donnerstag (Ortszeit) im Viertelfinale gegen den Stadtrivalen Los Angeles FC mit 3:5 (1:2). Der 38 Jahre alte Ibrahimovic (55. Minute) erzielte den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich im Spiel. LAFC-Profi Carlos Vela (16./40.) überzeugte mit zwei Toren. Im Halbfinale am kommenden Dienstag kommt es zur Begegnung zwischen LAFC und den Seattle Sounders.

Nach MLS-Aus: Ibrahimovic vor Wechsel nach Neapel?

Zuletzt rückte eine Europa-Rückkehr von Ibrahimovic immer näher: So bezeichnete SSC-Neapel-Boss Aurelio De Laurentiis die Verpflichtung des Torjäger als seinen "Wunsch" und ergänzte am Mittwoch vor italienischen Journalisten: "Es hängt aber alles von ihm ab." Er habe Ibrahimovic in Los Angeles getroffen und mit ihm zu Abend gegessen. Zuvor hatte Ibrahimovic selbst in der Gazzetta dello Sport erklärt, dass er sich Neapel als nächste und womöglich letzte Karriere-Station sehr gut vorstellen könne.

Im zweiten Viertelfinalspiel des Tages setzte sich Titelverteidiger Atlanta United mit 2:0 (1:0) gegen Philadelphia Union durch. Der Deutsche Julian Gressel sorgte in der 10. Minute für die Führung für das Team aus Atlanta. Josef Martinez erhöhte nach Vorlage von Gressel in der 80. Minute auf 2:0. Im zweiten Halbfinale trifft Atlanta am Mittwoch kommender Woche auf Toronto FC.

