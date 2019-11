Zlatan Ibrahimovic präsentiert Trikot auf Instagram: Wieder Spekulationen um neuen Klub

Steht der neue Klub von Zlatan Ibrahimovic fest? Der schwedische Superstar veröffentlichte am Dienstagmorgen ein Video über Instagram. Darauf ist das Trikot des Vereins Hammarby IF zu sehen - mit dem Namen Ibrahimovic auf dem Rücken des Oberteils. Klub-Verantwortliche sollen sich mit dem ab Januar 2020 vereinslosen EX-Nationalspieler in Los Angeles getroffen haben.

Wie fotbollskanalen berichtet, besuchte Hammarby-Sportchef Jesper Jansson den 38-Jährigen zu Vertragsverhandlungen in den USA. Eine offizielle Transfer-Bestätigung des Klubs liegt aktuell noch nicht vor. Ibrahimovic heizte schon in den vergangenen Wochen die Gerüchteküche mit kryptischen Nachrichten an. So schrieb er: "Hola España, wisst ihr was? Ich komme zurück!" Und damit meinte der Angreifer nur seine in Spanien ansässige Beraterfirma.