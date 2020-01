Zlatan Ibrahimovic nennt Grund: Deshalb trage ich bei AC Mailand eine neue Trikotnummer

Lionel Messi hat die 10, Cristiano Ronaldo die 7. Zlatan Ibrahimovic war nie einer jener Stars, mit dem eine Trikotnummer geradezu als Synonym verbunden werden kann. In seiner langen und glanzvollen Karriere trug der exzentrische Schwede so zum Beispiel die 9 (etwa bei Ajax Amsterdam, dem FC Barcelona und LA Galaxy) auf dem Rücken, bei Inter war es die 8, bei Paris Saint-Germain und ManUtd die 10. Bei seinem ersten Engagement bei der AC Mailand hatte "Ibra" die 11 als Kennnummer - das ist jetzt, bei seiner emotionalen Rückkehr zum Ex-Klub, anders.

Grund für neue Trikotnummer liegt in der Ibrahimovic-Familie

In einem Video auf Twitter erklärte Ibrahimovic, warum er sich im Alter von 38 Jahren zum ersten Mal in seiner Karriere für die Trikotnummer 21 entschieden hat. Der Grund liegt in der Familie! "Es ist die Nummer meines ältesten Sohnes", klärte Ibrahimovic auf. Maximilian ist 13 Jahre alt, Bruder Vincent ist zwei Jahre jünger. Ibrahimovic erklärt die kuriose Nummern-Wahl: "Ich habe ihnen (seiner Familie, d. Red.) alle verfügbaren Nummern genannt und sie haben sich für die 21 entschieden."

Der erste Auftritt von Ibrahimovic im Trikot mit der Nummer 21 könnte schon das Duell mit Abstiegskandidat Sampdoria Genua am nächsten Montag sein, wenn die kurze Weihnachtspause im italienischen Fußball endet. Das Heimspiel gegen die Mannschaft von Ex-Leicester-Trainer Claudio Ranieri könnte für den Oldie allerdings noch zu früh kommen.

Sein Ziel beim strauchelnden Traditionsklub ist klar: er soll mithelfen, die Ergebniskrise zu beenden. Nach einer enttäuschenden Hinrunde steht Milan gerade mal auf dem elften Platz, Trainer Stefano Pioli steht unter Druck. "Ich will dem Klub und dem Team helfen, sich in unserer schwierigen Situation zu verbessern", erklärte Ibrahimovic fast bescheiden.

Ibrahimovic: "Viele schöne Erinnerungen" an erste Zeit bei AC Mailand

Der Schwede war am Donnerstag in Mailand eingetroffen und hatte nach bestandenem Medizincheck seine Arbeit aufgenommen. "Auf persönlicher Ebene möchte ich einfach nur mein Bestes geben." In seinen bisherigen 85 Spielen schoss er 56 Tore.

Er habe "viele schöne Erinnerungen" an seine erste Zeit beim AC Mailand (2010-12) - "nur gute". Milan sei "ein großartiger Klub, ein großartiges Team und auch San Siro ist großartig." Allerdings haben die Mailänder in den vergangenen Jahren eine herbe Durststrecke hinnehmen müssen, der einstige Stammgast fehlte zuletzt etwa in der Champions League, die letzte Top-3-Platzierung in der Serie A ist bereits sieben, der letzte Scudetto sogar neun Jahre her. Ibrahimovic schreckt das nicht. Er habe niemals Angst gehabt, erklärte der Schwede.

