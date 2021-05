AC Mailand bangt um Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic - EM-Teilnahme in Gefahr?

Der AC Mailand und Schwedens Nationalmannschaft bangen um den verletzten Altstar Zlatan Ibrahimovic. Auch am Montag herrschte zunächst noch Unklarheit über die Schwere der Verletzung des 39 Jahre alten Stürmers. Der Angreifer musste am Sonntag beim 3:0-Sieg gegen den italienischen Rekordmeister Juventus Turin in der 66. Minute verletzt ausgewechselt werden. Für ihn kam der frühere Frankfurter Ante Rebic, der wenig später auf 2:0 erhöhte. Anzeige

Für Milan geht es in den verbleibenden drei Spielen in der Serie A noch um die Qualifikation für die Champions League. In der schwedischen Nationalelf hatte Ibrahimovic erst im März nach fast fünf Jahren sein Comeback gegeben und gilt auch als Kandidat für den Kader für die Europameisterschaft in diesem Sommer.

Ibrahimovic hatte bereits vor dem Spiel über Knie-Probleme geklagt