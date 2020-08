Bericht: Zlatan Ibrahimovic verlängert Vertrag beim AC Mailand um ein Jahr - Gehalt steigt an

Viel deutete schon in den vergangenen Wochen darauf hin, dass Ibrahimovic in Mailand bleibt, nachdem der Vertrag mit Trainer Stefano Pioli verlängert wurde. Zuletzt seien die Verhandlungen mit dem Angreifer aber ins Stocken geraten. Der 38-Jährige habe ein Jahresgehalts von fünf Millionen Euro plus leistungsabhängige Bonuszahlungen abgelehnt.

Der Stern von Zlatan Ibrahimovic geht in seiner schwedischen Heimat Malmö beim Malmö FF auf. Mit gerade einmal 17 Jahren wird der Angreifer 1999 aus der U19 des Vereins von Cheftrainer Frans Thijssen zu den Profis befördert. Im Laufe der Saison übernimmt Roland Andersson das Training. Schon damals gilt er als eigensinniger Dribbler. Auch nach dem Abstieg in seiner ersten Saison, bleibt der dem Klub treu. In 40 Pflichtspielen für Malmö erzielt Ibrahimovic 16 Treffer und wechselt nach dem Wiederaufstieg und einem weiteren halben Jahr im Allsvenskan 2001 nach Holland. ©

Ibrahimovic kehrte im Winter von Los Angeles Galaxy nach Mailand zurück und hatte mit zehn Toren in 18 Spielen großen Anteil an der Qualifikation für die Europa League - beim Erreichen der Champions League hätte sich sein Vertrag automatisch um ein Jahr verlängert. "Ibrahimovic genießt bei uns Priorität, aber natürlich haben wir auch einen Plan B und C in der Tasche. Wir arbeiten hart daran, eine Einigung zu erzielen", sagte Milan-Sportdirektor Paolo Maldini zuletzt.