Fix: Zlatan Ibrahimovic unterschreibt neuen Vertrag beim AC Mailand

Der AC Mailand stattet Zlatan Ibrahimovic mit einem neuen Vertrag aus. Wie der italienische Top-Klub am Donnerstagabend bekanntgab, erhält der schwedische Superstar einen neuen Kontrakt für die kommende Saison. Der 39-jährige Stürmer spielt seit Anfang 2020 wieder bei dem Verein in der norditalienischen Metropole. Sein vorheriger Vertrag lief nur noch bis Saisonende.

Nach seinem Wechsel von LA Galaxy zu Milan im Jahr 2019 wurde Zlatan auch bei den Norditalienern schnell zum Leistungsträger. Besonders mit seiner starken Tor-Quote überzeugte Ibra die Milan-Verantwortlichen von einer weiteren Zusammenarbeit. In 17 Serie-A-Spielen erzielte der Schwede 15 Tore. Der AC Mailand steht in der Serie A derzeit auf dem zweiten Platz mit neun Punkten Rückstand auf Stadtrivale Inter. Ein weiteres Ibra-Ausrufezeichen: Mitte März hatte Schwedens Nationaltrainer Janne Andersson den Stürmer zurück in die schwedische Tre-Kronor-Auswahl geholt.