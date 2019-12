Vertrag, Gehalt, Debüt: So läuft der Deal zwischen Zlatan Ibrahimovic und der AC Mailand

Es wurde spekuliert, gerätselt und vermutet - seit Freitagabend um 18.44 Uhr ist damit Schluss. Der zuvor bei unzähligen Klubs gehandelte Zlatan Ibrahimovic läuft künftig wieder für die AC Mailand auf. Mindestens bis zum kommenden Sommer trägt der Torjäger das Trikot der Rossoneri, danach könnte der Kontrakt per Option um eine weitere Spielzeit verlängert werden. Nach Angaben der Gazzetta dello Sport kassiert Ibrahimovic allein für die zweite Hälfte der laufenden Saison 3,5 Millionen Euro. Viel Geld für einen inzwischen 38-Jährigen. Sollte der Schwede allerdings an die Form seines ersten Engagements bei Milan (2010 bis 2012) anknüpfen, wäre die Summe bei derzeitiger Marktlage fast ein Schnäppchen.

42 Treffer schoss Ibrahimovic in 61 Ligaspielen für die Lombarden. Er ist damit Milans erfolgreichster Serie-A-Torjäger des endenden Jahrzehnts. 2011 führte er den Klub zu dessen bislang letzter Meisterschaft. Weiteren Platz im Trophäenschrank wird der Verein wohl auch nach der neuerlichen Verpflichtung des Stürmers, der sich gern als unfehlbarer darstellt, nicht freiräumen müssen - als Tabellenelfter hat man nur halb so viele Punkte wie Spitzenreiter Inter Mailand. Und doch erhofft sich der arg in Schieflage geratene Traditionsverein viel von der Rückkehr des verlorenen Sohnes.

Milan will Zlatan-Effekt: Tikotverkäufe, Ticketansturm, Sponsorengelder

Ibrahimovic soll das Image des einstigen Vorzeigeklubs wieder aufpolieren. Er soll die Fans mobilisieren und in Scharen in die Fanshops locken, wo sein Trikot (die Rückennummer ist noch offen) zum Bestseller werden dürfte. Auch ein Anstieg der Sponsoreneinnahmen und der Ticketverkäufe sind von den Klubchefs erhoffte Nebeneffekte des Deals. Einzige Voraussetzung: Ibrahimovic muss es auch im reifen Fußballeralter und auf hohem Niveau noch bringen. Bröckelt sein Denkmal könnte das einstige Kunstwerk Milan komplett in sich zusammenbrechen.

Der Stern von Zlatan Ibrahimovic geht in seiner schwedischen Heimat Malmö beim Malmö FF auf. Mit gerade einmal 17 Jahren wird der Angreifer 1999 aus der U19 des Vereins von Cheftrainer Frans Thijssen zu den Profis befördert. Im Laufe der Saison übernimmt Roland Andersson das Training. Schon damals gilt er als eigensinniger Dribbler. Auch nach dem Abstieg in seiner ersten Saison, bleibt der dem Klub treu. In 40 Pflichtspielen für Malmö erzielt Ibrahimovic 16 Treffer und wechselt nach dem Wiederaufstieg und einem weiteren halben Jahr im Allsvenskan 2001 nach Holland.

Am 2. Januar wird sich Ibrahimovic bei seinem neuen alten Verein dem obligatorischen Medizincheck unterziehen. Seine ersten Serie-A-Partien nach der Winterpause bestreitet Milan dann am 6. Januar (gegen Sampdoria Genua) und am 11. Januar (bei Cagliari Calcio). Das große Zlatan-Debüt wird allerdings erst für das Pokalspiel am 15. Januar gegen SPAL erwartet. Schließlich ist der Heilsbringer seit dem Playoff-Aus seines Ex-Klubs LA Galaxy Ende Oktober ohne Wettkampfpraxis.

