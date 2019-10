Europa-Rückkehr von Zlatan Ibrahimovic rückt näher: SSC Neapel bekundet Interesse

Die Rückkehr von Zlatan Ibrahimovic nach Europa rückt offenbar immer näher. Nachdem der schwedische Superstar zuletzt öffentlich mit einem Wechsel zum SSC Neapel geliebäugelt hatte, erwiderte der Traumverein des 38-Jährigen den Flirt nun. So bezeichnete Napoli-Boss Aurelio De Laurentiis die Verpflichtung des Torjäger als seinen "Wunsch" und ergänzte am Mittwoch vor italienischen Journalisten: "Es hängt aber alles von ihm ab." Er habe Ibrahimovic in Los Angeles getroffen und mit ihm zu Abend gegessen. Der Stürmer spielt derzeit bei LA Galaxy. "Ibrahimovic ist vor allem ein Freund", sagte De Laurentiis.

Der so Umworbene dürfte die Worte aus Neapel mit großer Freude registrieren. So hatte Ibrahimovic selbst in der Gazzetta dello Sport erklärt, dass er sich Neapel als nächste und womöglich letzte Karriere-Station sehr gut vorstellen könne: "Ich habe gerade die Dokumentation über Maradona gesehen. Die Liebe, die dir Neapel gibt, ist etwas, das mich zu diesem Verein ziehen würde." Überhaupt hat der Routinier nach Engagements bei Juventus Turin sowie den beiden Mailänder Klubs Inter und AC sein Herz an Italien verloren.

"Italien ist mein zweites Zuhause und ich werde im Januar frei sein. Ich könnte zurückkommen und falls ich das tue, würde ich gern um den Titel mitspielen", meinte Ibrahimovic, dessen Vertrag in Los Angeles am Jahresende ausläuft. Dass er es im reifen Fußball-Alter immer noch kann, bewies der Skandinavier in der laufenden MLS-Spielzeit. In der der regulären Saison brachte es auf 30 Tore in 29 Einsätzen, Nun kämpft er mit der Galaxy in den Playoffs um den Titel, um anschließend die nächste Herausforderung anzunehmen.

